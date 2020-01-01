Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped stASTR (WSTASTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) Informacije Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Službena web stranica: https://www.astake.dev

Tržišna kapitalizacija: $ 3.96M
Ukupna količina: $ 168.86M
Količina u optjecaju: $ 168.86M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.96M
Povijesni maksimum: $ 0.03544925
Povijesni minimum: $ 0.00462923
Trenutna cijena: $ 0.0234292

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped stASTR (WSTASTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSTASTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSTASTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WSTASTR tokena, istražite WSTASTR cijenu tokena uživo!

