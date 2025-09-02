Više o WSTASTR

Wrapped stASTR Cijena (WSTASTR)

1 WSTASTR u USD cijena uživo:

$0.02406078
$0.02406078
-1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped stASTR (WSTASTR)
Wrapped stASTR (WSTASTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02347284
24-satna najniža cijena
$ 0.02452745
24-satna najviša cijena

$ 0.02347284
$ 0.02452745
$ 0.03544925
$ 0.00462923
-1.02%

-1.49%

-3.62%

-3.62%

Wrapped stASTR (WSTASTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0240177. Tijekom protekla 24 sata, WSTASTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02347284 i najviše cijene $ 0.02452745, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSTASTR je $ 0.03544925, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00462923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSTASTR se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -3.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped stASTR (WSTASTR)

$ 4.06M
--
$ 4.06M
168.92M
168,906,528.1544157
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped stASTR je $ 4.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTASTR je 168.92M, s ukupnom količinom od 168906528.1544157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.06M.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped stASTR u USD iznosila je $ -0.00036353299422685.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped stASTR u USD iznosila je $ +0.0000077168.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped stASTR u USD iznosila je $ +0.0001641657.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped stASTR u USD iznosila je $ -0.003989358672408075.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00036353299422685-1.49%
30 dana$ +0.0000077168+0.03%
60 dana$ +0.0001641657+0.68%
90 dana$ -0.003989358672408075-14.24%

Što je Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Wrapped stASTR (WSTASTR)

Službena web-stranica

Wrapped stASTR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped stASTR (WSTASTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped stASTR (WSTASTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped stASTR.

Provjerite Wrapped stASTR predviđanje cijene sada!

WSTASTR u lokalnim valutama

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped stASTR (WSTASTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WSTASTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped stASTR (WSTASTR)

Koliko Wrapped stASTR (WSTASTR) vrijedi danas?
Cijena WSTASTR uživo u USD je 0.0240177 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WSTASTR u USD?
Trenutačna cijena WSTASTR u USD je $ 0.0240177. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped stASTR?
Tržišna kapitalizacija za WSTASTR je $ 4.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WSTASTR?
Količina u optjecaju za WSTASTR je 168.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WSTASTR?
WSTASTR je postigao ATH cijenu od 0.03544925 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WSTASTR?
WSTASTR je vidio ATL cijenu od 0.00462923 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WSTASTR?
24-satni obujam trgovanja za WSTASTR je -- USD.
Hoće li WSTASTR još narasti ove godine?
WSTASTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WSTASTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

