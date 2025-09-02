Wrapped stASTR (WSTASTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02347284 $ 0.02347284 $ 0.02347284 24-satna najniža cijena $ 0.02452745 $ 0.02452745 $ 0.02452745 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02347284$ 0.02347284 $ 0.02347284 24-satna najviša cijena $ 0.02452745$ 0.02452745 $ 0.02452745 Najviša cijena ikada $ 0.03544925$ 0.03544925 $ 0.03544925 Najniža cijena $ 0.00462923$ 0.00462923 $ 0.00462923 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -1.49% Promjena cijene (7D) -3.62% Promjena cijene (7D) -3.62%

Wrapped stASTR (WSTASTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0240177. Tijekom protekla 24 sata, WSTASTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02347284 i najviše cijene $ 0.02452745, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSTASTR je $ 0.03544925, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00462923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSTASTR se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -3.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped stASTR (WSTASTR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Količina u optjecaju 168.92M 168.92M 168.92M Ukupna količina 168,906,528.1544157 168,906,528.1544157 168,906,528.1544157

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped stASTR je $ 4.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTASTR je 168.92M, s ukupnom količinom od 168906528.1544157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.06M.