Wrapped SOMI Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped SOMI (WSOMI) danas je $ 0.28237, s promjenom od 2.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WSOMI u USD je $ 0.28237 po WSOMI.

Wrapped SOMI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,540,271, s količinom u optjecaju od 40.87M WSOMI. Tijekom posljednja 24 sata, WSOMI trgovao je između $ 0.265412 (niska) i $ 0.293218 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.81, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.240864.

U kratkoročnim performansama, WSOMI se kretao +0.31% u posljednjem satu i -23.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped SOMI (WSOMI)

Tržišna kapitalizacija $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Količina u optjecaju 40.87M 40.87M 40.87M Ukupna količina 40,867,730.09370496 40,867,730.09370496 40,867,730.09370496

