Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Informacije Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Službena web stranica: https://reservoir.xyz/ Kupi WSRUSD odmah!

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.63M $ 20.63M $ 20.63M Ukupna količina: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M Količina u optjecaju: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.76M $ 20.76M $ 20.76M Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.995155 $ 0.995155 $ 0.995155 Trenutna cijena: $ 0.995211 $ 0.995211 $ 0.995211 Saznajte više o cijeni Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSRUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSRUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WSRUSD tokena, istražite WSRUSD cijenu tokena uživo!

