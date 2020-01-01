Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Informacije
Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WSRUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WSRUSD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WSRUSD tokena, istražite WSRUSD cijenu tokena uživo!
WSRUSD Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide WSRUSD? Naša WSRUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.