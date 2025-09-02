Više o WSRUSD

Wrapped Savings rUSD Cijena (WSRUSD)

Neuvršten

1 WSRUSD u USD cijena uživo:

$0.995211
$0.995211$0.995211
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.995155
$ 0.995155$ 0.995155

--

--

-14.56%

-14.56%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.995211. Tijekom protekla 24 sata, WSRUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSRUSD je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.995155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSRUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -14.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

$ 19.77M
$ 19.77M$ 19.77M

--
----

$ 19.77M
$ 19.77M$ 19.77M

19.86M
19.86M 19.86M

19,863,859.54339763
19,863,859.54339763 19,863,859.54339763

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Savings rUSD je $ 19.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSRUSD je 19.86M, s ukupnom količinom od 19863859.54339763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.77M.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped Savings rUSD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped Savings rUSD u USD iznosila je $ -0.0587817396.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped Savings rUSD u USD iznosila je $ -0.0280623626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped Savings rUSD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0587817396-5.90%
60 dana$ -0.0280623626-2.81%
90 dana$ 0--

Što je Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Službena web-stranica

Wrapped Savings rUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped Savings rUSD.

Provjerite Wrapped Savings rUSD predviđanje cijene sada!

WSRUSD u lokalnim valutama

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WSRUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Koliko Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) vrijedi danas?
Cijena WSRUSD uživo u USD je 0.995211 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WSRUSD u USD?
Trenutačna cijena WSRUSD u USD je $ 0.995211. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped Savings rUSD?
Tržišna kapitalizacija za WSRUSD je $ 19.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WSRUSD?
Količina u optjecaju za WSRUSD je 19.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WSRUSD?
WSRUSD je postigao ATH cijenu od 1.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WSRUSD?
WSRUSD je vidio ATL cijenu od 0.995155 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WSRUSD?
24-satni obujam trgovanja za WSRUSD je -- USD.
Hoće li WSRUSD još narasti ove godine?
WSRUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WSRUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.