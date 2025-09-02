Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0.995155$ 0.995155 $ 0.995155 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -14.56% Promjena cijene (7D) -14.56%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.995211. Tijekom protekla 24 sata, WSRUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSRUSD je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.995155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSRUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -14.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 19.77M$ 19.77M $ 19.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.77M$ 19.77M $ 19.77M Količina u optjecaju 19.86M 19.86M 19.86M Ukupna količina 19,863,859.54339763 19,863,859.54339763 19,863,859.54339763

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Savings rUSD je $ 19.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSRUSD je 19.86M, s ukupnom količinom od 19863859.54339763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.77M.