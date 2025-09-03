Wrapped SAFU (WSAFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00867384 24-satna najniža cijena $ 0.00911246 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.060222 Najniža cijena $ 0.00611137 Promjena cijene (1H) +0.44% Promjena cijene (1D) +1.46% Promjena cijene (7D) -16.03%

Wrapped SAFU (WSAFU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00904113. Tijekom protekla 24 sata, WSAFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00867384 i najviše cijene $ 0.00911246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSAFU je $ 0.060222, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00611137.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSAFU se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, +1.46% u posljednjih 24 sata i -16.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped SAFU (WSAFU)

Tržišna kapitalizacija $ 27.08K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.08K Količina u optjecaju 3.00M Ukupna količina 2,995,378.994874073

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped SAFU je $ 27.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSAFU je 3.00M, s ukupnom količinom od 2995378.994874073. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.08K.