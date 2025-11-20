Wrapped RBNT Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped RBNT (WRBNT) danas je $ 0.00633066, s promjenom od 1.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WRBNT u USD je $ 0.00633066 po WRBNT.

Wrapped RBNT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,703,014, s količinom u optjecaju od 742.89M WRBNT. Tijekom posljednja 24 sata, WRBNT trgovao je između $ 0.00601486 (niska) i $ 0.00644941 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03076976, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00559331.

U kratkoročnim performansama, WRBNT se kretao +0.00% u posljednjem satu i -14.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped RBNT (WRBNT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.67M$ 9.67M $ 9.67M Količina u optjecaju 742.89M 742.89M 742.89M Ukupna količina 1,528,139,092.911755 1,528,139,092.911755 1,528,139,092.911755

