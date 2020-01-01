Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped QUIL (QUIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped QUIL (QUIL) Informacije Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Službena web stranica: https://quilibrium.com/ Bijela knjiga: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Kupi QUIL odmah!

Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped QUIL (QUIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.90M $ 32.90M $ 32.90M Ukupna količina: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Količina u optjecaju: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.90M $ 32.90M $ 32.90M Povijesni maksimum: $ 0.451419 $ 0.451419 $ 0.451419 Povijesni minimum: $ 0.01713112 $ 0.01713112 $ 0.01713112 Trenutna cijena: $ 0.03646723 $ 0.03646723 $ 0.03646723 Saznajte više o cijeni Wrapped QUIL (QUIL)

Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped QUIL (QUIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUIL tokena, istražite QUIL cijenu tokena uživo!

