Wrapped QUIL (QUIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03462445 $ 0.03462445 $ 0.03462445 24-satna najniža cijena $ 0.03948438 $ 0.03948438 $ 0.03948438 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03462445$ 0.03462445 $ 0.03462445 24-satna najviša cijena $ 0.03948438$ 0.03948438 $ 0.03948438 Najviša cijena ikada $ 0.451419$ 0.451419 $ 0.451419 Najniža cijena $ 0.01713112$ 0.01713112 $ 0.01713112 Promjena cijene (1H) +0.57% Promjena cijene (1D) -2.34% Promjena cijene (7D) -16.91% Promjena cijene (7D) -16.91%

Wrapped QUIL (QUIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03616682. Tijekom protekla 24 sata, QUILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03462445 i najviše cijene $ 0.03948438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUIL je $ 0.451419, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01713112.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUIL se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -16.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped QUIL (QUIL)

Tržišna kapitalizacija $ 32.48M$ 32.48M $ 32.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.48M$ 32.48M $ 32.48M Količina u optjecaju 902.29M 902.29M 902.29M Ukupna količina 902,285,400.373132 902,285,400.373132 902,285,400.373132

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped QUIL je $ 32.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUIL je 902.29M, s ukupnom količinom od 902285400.373132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.48M.