Wrapped POL (WPOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.269152 $ 0.269152 $ 0.269152 24-satna najniža cijena $ 0.288232 $ 0.288232 $ 0.288232 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.269152$ 0.269152 $ 0.269152 24-satna najviša cijena $ 0.288232$ 0.288232 $ 0.288232 Najviša cijena ikada $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Najniža cijena $ 0.146875$ 0.146875 $ 0.146875 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +2.80% Promjena cijene (7D) +21.24% Promjena cijene (7D) +21.24%

Wrapped POL (WPOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.286877. Tijekom protekla 24 sata, WPOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.269152 i najviše cijene $ 0.288232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WPOL je $ 2.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.146875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WPOL se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +2.80% u posljednjih 24 sata i +21.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped POL (WPOL)

Tržišna kapitalizacija $ 58.22M$ 58.22M $ 58.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.98M$ 57.98M $ 57.98M Količina u optjecaju 202.97M 202.97M 202.97M Ukupna količina 202,149,371.9533418 202,149,371.9533418 202,149,371.9533418

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped POL je $ 58.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WPOL je 202.97M, s ukupnom količinom od 202149371.9533418. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.98M.