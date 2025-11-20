Wrapped Peaq Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Peaq (WPEAQ) danas je $ 0.051328, s promjenom od 0.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WPEAQ u USD je $ 0.051328 po WPEAQ.

Wrapped Peaq trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,460,138, s količinom u optjecaju od 106.39M WPEAQ. Tijekom posljednja 24 sata, WPEAQ trgovao je između $ 0.0465297 (niska) i $ 0.052053 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.147401, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0465297.

U kratkoročnim performansama, WPEAQ se kretao -0.16% u posljednjem satu i -23.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Peaq (WPEAQ)

