Wrapped Parasail Staked PEAQ Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) danas je $ 0.052699, s promjenom od 1.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WSTPEAQ u USD je $ 0.052699 po WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,028, s količinom u optjecaju od 436.97K WSTPEAQ. Tijekom posljednja 24 sata, WSTPEAQ trgovao je između $ 0.050404 (niska) i $ 0.052705 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.147635, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.050404.

U kratkoročnim performansama, WSTPEAQ se kretao +1.40% u posljednjem satu i -21.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Tržišna kapitalizacija $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K Količina u optjecaju 436.97K 436.97K 436.97K Ukupna količina 436,966.4578399736 436,966.4578399736 436,966.4578399736

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Parasail Staked PEAQ je $ 23.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTPEAQ je 436.97K, s ukupnom količinom od 436966.4578399736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.03K.