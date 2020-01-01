Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped Origin Sonic (WOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) Informacije Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Službena web stranica: https://originprotocol.com/ Bijela knjiga: https://docs.originprotocol.com/ Kupi WOS odmah!

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Origin Sonic (WOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Ukupna količina: $ 24.15M $ 24.15M $ 24.15M Količina u optjecaju: $ 24.15M $ 24.15M $ 24.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Povijesni maksimum: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.313295 $ 0.313295 $ 0.313295 Saznajte više o cijeni Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped Origin Sonic (WOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOS tokena, istražite WOS cijenu tokena uživo!

