Wrapped Origin Sonic (WOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.305651 24-satna najviša cijena $ 0.328102 Najviša cijena ikada $ 1.002 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -3.14% Promjena cijene (7D) -1.60%

Wrapped Origin Sonic (WOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.317797. Tijekom protekla 24 sata, WOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.305651 i najviše cijene $ 0.328102, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOS je $ 1.002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOS se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -3.14% u posljednjih 24 sata i -1.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Origin Sonic (WOS)

Tržišna kapitalizacija $ 7.72M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.72M Količina u optjecaju 24.28M Ukupna količina 24,281,913.66987938

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Origin Sonic je $ 7.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOS je 24.28M, s ukupnom količinom od 24281913.66987938. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.72M.