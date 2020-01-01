Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped OrdBridge (WBRGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Informacije OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Službena web stranica: https://ordbridge.io/ Bijela knjiga: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ Kupi WBRGE odmah!

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped OrdBridge (WBRGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 86.44K $ 86.44K $ 86.44K Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 165.77K $ 165.77K $ 165.77K Povijesni maksimum: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00078936 $ 0.00078936 $ 0.00078936 Saznajte više o cijeni Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped OrdBridge (WBRGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WBRGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WBRGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WBRGE tokena, istražite WBRGE cijenu tokena uživo!

