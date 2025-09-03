Wrapped OrdBridge (WBRGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.256927$ 0.256927 $ 0.256927 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.08% Promjena cijene (7D) -7.08%

Wrapped OrdBridge (WBRGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WBRGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBRGE je $ 0.256927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBRGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Tržišna kapitalizacija $ 89.21K$ 89.21K $ 89.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.08K$ 171.08K $ 171.08K Količina u optjecaju 109.50M 109.50M 109.50M Ukupna količina 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

