Wrapped OrdBridge Logotip

Wrapped OrdBridge Cijena (WBRGE)

Neuvršten

1 WBRGE u USD cijena uživo:

$0.00081465
$0.00081465
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped OrdBridge (WBRGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:55:24 (UTC+8)

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.256927
$ 0.256927

$ 0
$ 0

--

--

-7.08%

-7.08%

Wrapped OrdBridge (WBRGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WBRGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBRGE je $ 0.256927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBRGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped OrdBridge (WBRGE)

$ 89.21K
$ 89.21K

--
--

$ 171.08K
$ 171.08K

109.50M
109.50M

210,000,000.0
210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped OrdBridge je $ 89.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBRGE je 109.50M, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.08K.

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped OrdBridge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped OrdBridge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped OrdBridge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped OrdBridge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+26.16%
60 dana$ 0+80.97%
90 dana$ 0--

Što je Wrapped OrdBridge (WBRGE)

OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Wrapped OrdBridge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped OrdBridge (WBRGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped OrdBridge (WBRGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped OrdBridge.

Provjerite Wrapped OrdBridge predviđanje cijene sada!

WBRGE u lokalnim valutama

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped OrdBridge (WBRGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBRGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Koliko Wrapped OrdBridge (WBRGE) vrijedi danas?
Cijena WBRGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBRGE u USD?
Trenutačna cijena WBRGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped OrdBridge?
Tržišna kapitalizacija za WBRGE je $ 89.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBRGE?
Količina u optjecaju za WBRGE je 109.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBRGE?
WBRGE je postigao ATH cijenu od 0.256927 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBRGE?
WBRGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBRGE?
24-satni obujam trgovanja za WBRGE je -- USD.
Hoće li WBRGE još narasti ove godine?
WBRGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBRGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:55:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.