Wrapped Nibiru Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Nibiru (WNIBI) danas je $ 0.01265273, s promjenom od 0.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WNIBI u USD je $ 0.01265273 po WNIBI.

Wrapped Nibiru trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 138,489, s količinom u optjecaju od 10.95M WNIBI. Tijekom posljednja 24 sata, WNIBI trgovao je između $ 0.01258446 (niska) i $ 0.01268289 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01359082, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00965263.

U kratkoročnim performansama, WNIBI se kretao +0.43% u posljednjem satu i -5.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Nibiru (WNIBI)

Tržišna kapitalizacija $ 138.49K$ 138.49K $ 138.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.49K$ 138.49K $ 138.49K Količina u optjecaju 10.95M 10.95M 10.95M Ukupna količina 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Nibiru je $ 138.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WNIBI je 10.95M, s ukupnom količinom od 10945424.77. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.49K.