Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped MistCoin (WMC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped MistCoin (WMC) Informacije MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Službena web stranica: https://www.mistcoineth.com/ Kupi WMC odmah!

Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped MistCoin (WMC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Ukupna količina: $ 597.70K $ 597.70K $ 597.70K Količina u optjecaju: $ 501.13K $ 501.13K $ 501.13K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Povijesni maksimum: $ 88.76 $ 88.76 $ 88.76 Povijesni minimum: $ 0.124173 $ 0.124173 $ 0.124173 Trenutna cijena: $ 7.71 $ 7.71 $ 7.71 Saznajte više o cijeni Wrapped MistCoin (WMC)

Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped MistCoin (WMC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WMC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WMC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WMC tokena, istražite WMC cijenu tokena uživo!

WMC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WMC? Naša WMC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WMC predviđanje cijene tokena odmah!

