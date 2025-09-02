Wrapped MistCoin (WMC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 24-satna najniža cijena $ 7.92 $ 7.92 $ 7.92 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 24-satna najviša cijena $ 7.92$ 7.92 $ 7.92 Najviša cijena ikada $ 88.76$ 88.76 $ 88.76 Najniža cijena $ 0.124173$ 0.124173 $ 0.124173 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -2.15% Promjena cijene (7D) -10.98% Promjena cijene (7D) -10.98%

Wrapped MistCoin (WMC) cijena u stvarnom vremenu je $7.74. Tijekom protekla 24 sata, WMCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.72 i najviše cijene $ 7.92, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMC je $ 88.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.124173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -10.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped MistCoin (WMC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Količina u optjecaju 501.16K 501.16K 501.16K Ukupna količina 597,735.46 597,735.46 597,735.46

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped MistCoin je $ 3.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMC je 501.16K, s ukupnom količinom od 597735.46. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.63M.