Wrapped Mantle Logotip

Wrapped Mantle Cijena (WMNT)

Neuvršten

1 WMNT u USD cijena uživo:

$1.15
$1.15$1.15
-2.40%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped Mantle (WMNT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:57:06 (UTC+8)

Wrapped Mantle (WMNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24-satna najniža cijena
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24-satna najviša cijena

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.306494
$ 0.306494$ 0.306494

-0.02%

-2.51%

+0.66%

+0.66%

Wrapped Mantle (WMNT) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, WMNTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.12 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMNT je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.306494.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMNT se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Mantle (WMNT)

$ 19.23M
$ 19.23M$ 19.23M

--
----

$ 19.26M
$ 19.26M$ 19.26M

16.79M
16.79M 16.79M

16,816,218.74488144
16,816,218.74488144 16,816,218.74488144

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Mantle je $ 19.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMNT je 16.79M, s ukupnom količinom od 16816218.74488144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.26M.

Wrapped Mantle (WMNT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped Mantle u USD iznosila je $ -0.029506979219498.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped Mantle u USD iznosila je $ +0.7405690650.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped Mantle u USD iznosila je $ +1.1568019050.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped Mantle u USD iznosila je $ +0.4666044034816858.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.029506979219498-2.51%
30 dana$ +0.7405690650+64.40%
60 dana$ +1.1568019050+100.59%
90 dana$ +0.4666044034816858+68.28%

Što je Wrapped Mantle (WMNT)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped Mantle (WMNT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Wrapped Mantle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped Mantle (WMNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped Mantle (WMNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped Mantle.

Provjerite Wrapped Mantle predviđanje cijene sada!

WMNT u lokalnim valutama

Wrapped Mantle (WMNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped Mantle (WMNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WMNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped Mantle (WMNT)

Koliko Wrapped Mantle (WMNT) vrijedi danas?
Cijena WMNT uživo u USD je 1.15 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WMNT u USD?
Trenutačna cijena WMNT u USD je $ 1.15. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped Mantle?
Tržišna kapitalizacija za WMNT je $ 19.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WMNT?
Količina u optjecaju za WMNT je 16.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WMNT?
WMNT je postigao ATH cijenu od 1.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WMNT?
WMNT je vidio ATL cijenu od 0.306494 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WMNT?
24-satni obujam trgovanja za WMNT je -- USD.
Hoće li WMNT još narasti ove godine?
WMNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WMNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wrapped Mantle (WMNT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.