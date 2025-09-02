Wrapped Mantle (WMNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniža cijena $ 0.306494$ 0.306494 $ 0.306494 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -2.51% Promjena cijene (7D) +0.66% Promjena cijene (7D) +0.66%

Wrapped Mantle (WMNT) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, WMNTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.12 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMNT je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.306494.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMNT se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Mantle (WMNT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.23M$ 19.23M $ 19.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.26M$ 19.26M $ 19.26M Količina u optjecaju 16.79M 16.79M 16.79M Ukupna količina 16,816,218.74488144 16,816,218.74488144 16,816,218.74488144

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Mantle je $ 19.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMNT je 16.79M, s ukupnom količinom od 16816218.74488144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.26M.