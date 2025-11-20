Wrapped M Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped M (WM) danas je $ 2.15, s promjenom od 1.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WM u USD je $ 2.15 po WM.

Wrapped M trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,020,035, s količinom u optjecaju od 941.99K WM. Tijekom posljednja 24 sata, WM trgovao je između $ 2.04 (niska) i $ 2.19 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.96, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.363505.

U kratkoročnim performansama, WM se kretao +0.52% u posljednjem satu i -12.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped M (WM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Količina u optjecaju 941.99K 941.99K 941.99K Ukupna količina 942,002.2088753663 942,002.2088753663 942,002.2088753663

