Wrapped HYPE (WHYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 42.57 $ 42.57 $ 42.57 24-satna najniža cijena $ 45.36 $ 45.36 $ 45.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 42.57$ 42.57 $ 42.57 24-satna najviša cijena $ 45.36$ 45.36 $ 45.36 Najviša cijena ikada $ 50.95$ 50.95 $ 50.95 Najniža cijena $ 9.43$ 9.43 $ 9.43 Promjena cijene (1H) +1.06% Promjena cijene (1D) -0.92% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

Wrapped HYPE (WHYPE) cijena u stvarnom vremenu je $44.89. Tijekom protekla 24 sata, WHYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.57 i najviše cijene $ 45.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHYPE je $ 50.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.43.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHYPE se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, -0.92% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped HYPE (WHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 356.60M$ 356.60M $ 356.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.41M$ 357.41M $ 357.41M Količina u optjecaju 7.95M 7.95M 7.95M Ukupna količina 7,971,610.163174125 7,971,610.163174125 7,971,610.163174125

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped HYPE je $ 356.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHYPE je 7.95M, s ukupnom količinom od 7971610.163174125. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.41M.