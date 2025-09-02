Više o WHYPE

Wrapped HYPE Cijena (WHYPE)

1 WHYPE u USD cijena uživo:

$44.84
$44.84$44.84
-1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Wrapped HYPE (WHYPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:56:57 (UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.06%

-0.92%

+0.14%

+0.14%

Wrapped HYPE (WHYPE) cijena u stvarnom vremenu je $44.89. Tijekom protekla 24 sata, WHYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.57 i najviše cijene $ 45.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHYPE je $ 50.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.43.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHYPE se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, -0.92% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped HYPE (WHYPE)

$ 356.60M
--
$ 357.41M
7.95M
7,971,610.163174125
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped HYPE je $ 356.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHYPE je 7.95M, s ukupnom količinom od 7971610.163174125. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.41M.

Wrapped HYPE (WHYPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped HYPE u USD iznosila je $ -0.41824828206175.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped HYPE u USD iznosila je $ +7.9157095730.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped HYPE u USD iznosila je $ +6.7755619300.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped HYPE u USD iznosila je $ +8.43036810362261.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.41824828206175-0.92%
30 dana$ +7.9157095730+17.63%
60 dana$ +6.7755619300+15.09%
90 dana$ +8.43036810362261+23.12%

Što je Wrapped HYPE (WHYPE)

Resurs Wrapped HYPE (WHYPE)

Službena web-stranica

Wrapped HYPE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped HYPE (WHYPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped HYPE (WHYPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped HYPE.

Provjerite Wrapped HYPE predviđanje cijene sada!

WHYPE u lokalnim valutama

Wrapped HYPE (WHYPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped HYPE (WHYPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WHYPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped HYPE (WHYPE)

Koliko Wrapped HYPE (WHYPE) vrijedi danas?
Cijena WHYPE uživo u USD je 44.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WHYPE u USD?
Trenutačna cijena WHYPE u USD je $ 44.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped HYPE?
Tržišna kapitalizacija za WHYPE je $ 356.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WHYPE?
Količina u optjecaju za WHYPE je 7.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WHYPE?
WHYPE je postigao ATH cijenu od 50.95 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WHYPE?
WHYPE je vidio ATL cijenu od 9.43 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WHYPE?
24-satni obujam trgovanja za WHYPE je -- USD.
Hoće li WHYPE još narasti ove godine?
WHYPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WHYPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:56:57 (UTC+8)

