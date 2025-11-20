Wrapped HSK Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped HSK (WHSK) danas je $ 0.280711, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WHSK u USD je $ 0.280711 po WHSK.

Wrapped HSK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,120,326, s količinom u optjecaju od 4.01M WHSK. Tijekom posljednja 24 sata, WHSK trgovao je između $ 0.259362 (niska) i $ 0.285866 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.608571, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.259362.

U kratkoročnim performansama, WHSK se kretao -0.53% u posljednjem satu i -11.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped HSK (WHSK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12M Količina u optjecaju 4.01M Ukupna količina 4,014,122.941027796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped HSK je $ 1.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHSK je 4.01M, s ukupnom količinom od 4014122.941027796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12M.