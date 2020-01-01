Wrapped HLP (WHLP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped HLP (WHLP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped HLP (WHLP) Informacije Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. Službena web stranica: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp Kupi WHLP odmah!

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped HLP (WHLP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Ukupna količina: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M Količina u optjecaju: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Povijesni maksimum: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Povijesni minimum: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 Trenutna cijena: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Saznajte više o cijeni Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped HLP (WHLP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WHLP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WHLP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WHLP tokena, istražite WHLP cijenu tokena uživo!

WHLP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WHLP? Naša WHLP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WHLP predviđanje cijene tokena odmah!

