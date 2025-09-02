Wrapped HLP (WHLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24-satna najniža cijena $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24-satna najviša cijena $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Najviša cijena ikada $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Najniža cijena $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +0.19% Promjena cijene (7D) -0.10% Promjena cijene (7D) -0.10%

Wrapped HLP (WHLP) cijena u stvarnom vremenu je $1.017. Tijekom protekla 24 sata, WHLPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.012 i najviše cijene $ 1.022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHLP je $ 1.048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.915753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHLP se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped HLP (WHLP)

Tržišna kapitalizacija $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M Količina u optjecaju 7.28M 7.28M 7.28M Ukupna količina 7,278,604.578402 7,278,604.578402 7,278,604.578402

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped HLP je $ 7.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHLP je 7.28M, s ukupnom količinom od 7278604.578402. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.41M.