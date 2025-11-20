Wrapped Goat Bitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) danas je $ 92,358, s promjenom od 0.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WGBTC u USD je $ 92,358 po WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 301,495, s količinom u optjecaju od 3.26 WGBTC. Tijekom posljednja 24 sata, WGBTC trgovao je između $ 90,156 (niska) i $ 92,507 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 124,609, dok je rekordna najniža cijena bila $ 90,156.

U kratkoročnim performansama, WGBTC se kretao -0.14% u posljednjem satu i -10.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 301.50K$ 301.50K $ 301.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 301.50K$ 301.50K $ 301.50K Količina u optjecaju 3.26 3.26 3.26 Ukupna količina 3.264410086343593 3.264410086343593 3.264410086343593

