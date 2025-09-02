Wrapped gBera (WGBERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 24-satna najniža cijena $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 24-satna najviša cijena $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 Najviša cijena ikada $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 Najniža cijena $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) -7.83% Promjena cijene (7D) -10.17% Promjena cijene (7D) -10.17%

Wrapped gBera (WGBERA) cijena u stvarnom vremenu je $2.22. Tijekom protekla 24 sata, WGBERAtrgovalo je između najniže cijene $ 2.18 i najviše cijene $ 2.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WGBERA je $ 8.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.45.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WGBERA se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, -7.83% u posljednjih 24 sata i -10.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped gBera (WGBERA)

Tržišna kapitalizacija $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Količina u optjecaju 4.57M 4.57M 4.57M Ukupna količina 4,570,595.63546199 4,570,595.63546199 4,570,595.63546199

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped gBera je $ 10.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WGBERA je 4.57M, s ukupnom količinom od 4570595.63546199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.14M.