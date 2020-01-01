Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 55.62M
Ukupna količina: $ 255.16K
Količina u optjecaju: $ 255.16K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.62M
Povijesni maksimum: $ 227.41
Povijesni minimum: $ 100.68
Trenutna cijena: $ 218.02

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina: Maksimalan broj WFRAGSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WFRAGSOL tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

