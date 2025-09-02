Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 206.43 $ 206.43 $ 206.43 24-satna najniža cijena $ 218.26 $ 218.26 $ 218.26 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 206.43$ 206.43 $ 206.43 24-satna najviša cijena $ 218.26$ 218.26 $ 218.26 Najviša cijena ikada $ 227.41$ 227.41 $ 227.41 Najniža cijena $ 100.68$ 100.68 $ 100.68 Promjena cijene (1H) +0.45% Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) +8.54% Promjena cijene (7D) +8.54%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) cijena u stvarnom vremenu je $217.34. Tijekom protekla 24 sata, WFRAGSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 206.43 i najviše cijene $ 218.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WFRAGSOL je $ 227.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 100.68.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WFRAGSOL se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i +8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 57.90M$ 57.90M $ 57.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.90M$ 57.90M $ 57.90M Količina u optjecaju 266.40K 266.40K 266.40K Ukupna količina 266,398.931497888 266,398.931497888 266,398.931497888

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped fragSOL je $ 57.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WFRAGSOL je 266.40K, s ukupnom količinom od 266398.931497888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.90M.