Wrapped fragSOL Cijena (WFRAGSOL)

1 WFRAGSOL u USD cijena uživo:

$217.34
$217.34
+0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 206.43
24-satna najniža cijena
$ 218.26
24-satna najviša cijena

$ 206.43
$ 218.26
$ 227.41
$ 100.68
+0.45%

+0.30%

+8.54%

+8.54%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) cijena u stvarnom vremenu je $217.34. Tijekom protekla 24 sata, WFRAGSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 206.43 i najviše cijene $ 218.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WFRAGSOL je $ 227.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 100.68.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WFRAGSOL se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i +8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

$ 57.90M
--
$ 57.90M
266.40K
266,398.931497888
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped fragSOL je $ 57.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WFRAGSOL je 266.40K, s ukupnom količinom od 266398.931497888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.90M.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped fragSOL u USD iznosila je $ +0.639565.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped fragSOL u USD iznosila je $ +58.9212217440.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped fragSOL u USD iznosila je $ +77.3952738820.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped fragSOL u USD iznosila je $ +52.5531198211376.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.639565+0.30%
30 dana$ +58.9212217440+27.11%
60 dana$ +77.3952738820+35.61%
90 dana$ +52.5531198211376+31.89%

Što je Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Wrapped fragSOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped fragSOL.

Provjerite Wrapped fragSOL predviđanje cijene sada!

WFRAGSOL u lokalnim valutama

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WFRAGSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Koliko Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) vrijedi danas?
Cijena WFRAGSOL uživo u USD je 217.34 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WFRAGSOL u USD?
Trenutačna cijena WFRAGSOL u USD je $ 217.34. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped fragSOL?
Tržišna kapitalizacija za WFRAGSOL je $ 57.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WFRAGSOL?
Količina u optjecaju za WFRAGSOL je 266.40K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WFRAGSOL?
WFRAGSOL je postigao ATH cijenu od 227.41 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WFRAGSOL?
WFRAGSOL je vidio ATL cijenu od 100.68 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WFRAGSOL?
24-satni obujam trgovanja za WFRAGSOL je -- USD.
Hoće li WFRAGSOL još narasti ove godine?
WFRAGSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WFRAGSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.