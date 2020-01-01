Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped Energi (WNRG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped Energi (WNRG) Informacije Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Službena web stranica: https://www.energi.world/ Kupi WNRG odmah!

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Energi (WNRG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 529.96K $ 529.96K $ 529.96K Ukupna količina: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M Količina u optjecaju: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 529.96K $ 529.96K $ 529.96K Povijesni maksimum: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Povijesni minimum: $ 0.02340507 $ 0.02340507 $ 0.02340507 Trenutna cijena: $ 0.03640234 $ 0.03640234 $ 0.03640234 Saznajte više o cijeni Wrapped Energi (WNRG)

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped Energi (WNRG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WNRG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WNRG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WNRG tokena, istražite WNRG cijenu tokena uživo!

WNRG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WNRG? Naša WNRG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WNRG predviđanje cijene tokena odmah!

