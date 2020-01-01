Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Energi (WNRG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Wrapped Energi (WNRG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WNRG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WNRG tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WNRG tokena, istražite WNRG cijenu tokena uživo!
