Wrapped Energi Logotip

Wrapped Energi Cijena (WNRG)

Neuvršten

1 WNRG u USD cijena uživo:

$0.03634538
+2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Wrapped Energi (WNRG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:45:38 (UTC+8)

Wrapped Energi (WNRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0352284
24-satna najniža cijena
$ 0.03634382
24-satna najviša cijena

$ 0.0352284
$ 0.03634382
$ 1.57
$ 0.02340507
+0.74%

+2.01%

+1.89%

+1.89%

Wrapped Energi (WNRG) cijena u stvarnom vremenu je $0.03634538. Tijekom protekla 24 sata, WNRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0352284 i najviše cijene $ 0.03634382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNRG je $ 1.57, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02340507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNRG se promijenio za +0.74% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Energi (WNRG)

$ 534.28K
--
$ 534.28K
14.70M
14,702,858.26235843
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Energi je $ 534.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WNRG je 14.70M, s ukupnom količinom od 14702858.26235843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 534.28K.

Wrapped Energi (WNRG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped Energi u USD iznosila je $ +0.00071718.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped Energi u USD iznosila je $ +0.0011860515.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped Energi u USD iznosila je $ -0.0027330053.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped Energi u USD iznosila je $ -0.01013335110002181.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00071718+2.01%
30 dana$ +0.0011860515+3.26%
60 dana$ -0.0027330053-7.51%
90 dana$ -0.01013335110002181-21.80%

Što je Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped Energi (WNRG)

Službena web-stranica

Wrapped Energi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped Energi (WNRG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped Energi (WNRG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped Energi.

Provjerite Wrapped Energi predviđanje cijene sada!

WNRG u lokalnim valutama

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped Energi (WNRG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WNRG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped Energi (WNRG)

Koliko Wrapped Energi (WNRG) vrijedi danas?
Cijena WNRG uživo u USD je 0.03634538 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WNRG u USD?
Trenutačna cijena WNRG u USD je $ 0.03634538. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped Energi?
Tržišna kapitalizacija za WNRG je $ 534.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WNRG?
Količina u optjecaju za WNRG je 14.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WNRG?
WNRG je postigao ATH cijenu od 1.57 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WNRG?
WNRG je vidio ATL cijenu od 0.02340507 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WNRG?
24-satni obujam trgovanja za WNRG je -- USD.
Hoće li WNRG još narasti ove godine?
WNRG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WNRG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wrapped Energi (WNRG) Važna ažuriranja industrije

