Wrapped Energi (WNRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0352284 $ 0.0352284 $ 0.0352284 24-satna najniža cijena $ 0.03634382 $ 0.03634382 $ 0.03634382 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0352284$ 0.0352284 $ 0.0352284 24-satna najviša cijena $ 0.03634382$ 0.03634382 $ 0.03634382 Najviša cijena ikada $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Najniža cijena $ 0.02340507$ 0.02340507 $ 0.02340507 Promjena cijene (1H) +0.74% Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) +1.89% Promjena cijene (7D) +1.89%

Wrapped Energi (WNRG) cijena u stvarnom vremenu je $0.03634538. Tijekom protekla 24 sata, WNRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0352284 i najviše cijene $ 0.03634382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNRG je $ 1.57, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02340507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNRG se promijenio za +0.74% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Energi (WNRG)

Tržišna kapitalizacija $ 534.28K$ 534.28K $ 534.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 534.28K$ 534.28K $ 534.28K Količina u optjecaju 14.70M 14.70M 14.70M Ukupna količina 14,702,858.26235843 14,702,858.26235843 14,702,858.26235843

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Energi je $ 534.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WNRG je 14.70M, s ukupnom količinom od 14702858.26235843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 534.28K.