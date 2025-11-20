Wrapped Elephant Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Elephant (WELEPHANT) danas je $ 0.00435372, s promjenom od 4.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WELEPHANT u USD je $ 0.00435372 po WELEPHANT.

Wrapped Elephant trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 127,535, s količinom u optjecaju od 29.29M WELEPHANT. Tijekom posljednja 24 sata, WELEPHANT trgovao je između $ 0.00408056 (niska) i $ 0.00459687 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00642276, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00408056.

U kratkoročnim performansama, WELEPHANT se kretao -0.89% u posljednjem satu i -15.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Elephant (WELEPHANT)

