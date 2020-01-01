Wrapped eETH (WEETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped eETH (WEETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped eETH (WEETH) Informacije Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Službena web stranica: https://www.ether.fi/ Bijela knjiga: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Kupi WEETH odmah!

Wrapped eETH (WEETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped eETH (WEETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.61B $ 11.61B $ 11.61B Ukupna količina: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Količina u optjecaju: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.61B $ 11.61B $ 11.61B Povijesni maksimum: $ 5,296.78 $ 5,296.78 $ 5,296.78 Povijesni minimum: $ 1,505.24 $ 1,505.24 $ 1,505.24 Trenutna cijena: $ 4,620.2 $ 4,620.2 $ 4,620.2 Saznajte više o cijeni Wrapped eETH (WEETH)

Wrapped eETH (WEETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped eETH (WEETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WEETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WEETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WEETH tokena, istražite WEETH cijenu tokena uživo!

