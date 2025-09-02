Wrapped eETH (WEETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,553.91 $ 4,553.91 $ 4,553.91 24-satna najniža cijena $ 4,803.57 $ 4,803.57 $ 4,803.57 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,553.91$ 4,553.91 $ 4,553.91 24-satna najviša cijena $ 4,803.57$ 4,803.57 $ 4,803.57 Najviša cijena ikada $ 5,296.78$ 5,296.78 $ 5,296.78 Najniža cijena $ 1,505.24$ 1,505.24 $ 1,505.24 Promjena cijene (1H) +0.59% Promjena cijene (1D) -1.66% Promjena cijene (7D) -0.66% Promjena cijene (7D) -0.66%

Wrapped eETH (WEETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,713.21. Tijekom protekla 24 sata, WEETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,553.91 i najviše cijene $ 4,803.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEETH je $ 5,296.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,505.24.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEETH se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i -0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped eETH (WEETH)

Tržišna kapitalizacija $ 11.88B$ 11.88B $ 11.88B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.88B$ 11.88B $ 11.88B Količina u optjecaju 2.52M 2.52M 2.52M Ukupna količina 2,519,923.999042615 2,519,923.999042615 2,519,923.999042615

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped eETH je $ 11.88B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEETH je 2.52M, s ukupnom količinom od 2519923.999042615. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.88B.