Trenutačna cijena Wrapped DOR (WDOR) danas je $ 0.00291959, s promjenom od 1.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WDOR u USD je $ 0.00291959 po WDOR.

Wrapped DOR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 72,990, s količinom u optjecaju od 25.00M WDOR. Tijekom posljednja 24 sata, WDOR trgovao je između $ 0.00281354 (niska) i $ 0.00293098 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00916377, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013164.

U kratkoročnim performansama, WDOR se kretao -- u posljednjem satu i +4.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped DOR (WDOR)

