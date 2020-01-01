Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Informacije Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Službena web stranica: https://www.cygnus.finance/ Bijela knjiga: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Ukupna količina: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Količina u optjecaju: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Povijesni maksimum: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Povijesni minimum: $ 0.886236 $ 0.886236 $ 0.886236 Trenutna cijena: $ 0.889204 $ 0.889204 $ 0.889204 Saznajte više o cijeni Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WCGUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WCGUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WCGUSD tokena, istražite WCGUSD cijenu tokena uživo!

