Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Najniža cijena $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.14. Tijekom protekla 24 sata, WCGUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCGUSD je $ 1.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.008.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCGUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Količina u optjecaju 7.56M 7.56M 7.56M Ukupna količina 7,562,965.150189 7,562,965.150189 7,562,965.150189

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Cygnus USD je $ 8.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCGUSD je 7.56M, s ukupnom količinom od 7562965.150189. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.66M.