Wrapped CTC (WCTC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wrapped CTC (WCTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.


Wrapped CTC (WCTC) Informacije

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity.

Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

Službena web stranica:
https://creditcoin.org/

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped CTC (WCTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.27M
$ 1.27M
Ukupna količina:
$ 6.11M
$ 6.11M
Količina u optjecaju:
$ 6.11M
$ 6.11M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.27M
$ 1.27M
Povijesni maksimum:
$ 0.369622
$ 0.369622
Povijesni minimum:
$ 0.186205
$ 0.186205
Trenutna cijena:
$ 0.208086
$ 0.208086

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wrapped CTC (WCTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WCTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WCTC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WCTC tokena, istražite WCTC cijenu tokena uživo!

WCTC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WCTC? Naša WCTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.