Wrapped CTC Cijena (WCTC)

1 WCTC u USD cijena uživo:

$0.232158
$0.232158$0.232158
+0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Wrapped CTC (WCTC)
Wrapped CTC (WCTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.22338
$ 0.22338$ 0.22338
24-satna najniža cijena
$ 0.233946
$ 0.233946$ 0.233946
24-satna najviša cijena

$ 0.22338
$ 0.22338$ 0.22338

$ 0.233946
$ 0.233946$ 0.233946

$ 0.369622
$ 0.369622$ 0.369622

$ 0.186205
$ 0.186205$ 0.186205

-0.38%

+0.71%

+3.03%

+3.03%

Wrapped CTC (WCTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.232158. Tijekom protekla 24 sata, WCTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.22338 i najviše cijene $ 0.233946, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCTC je $ 0.369622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.186205.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCTC se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i +3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped CTC (WCTC)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

6.11M
6.11M 6.11M

6,111,120.050089639
6,111,120.050089639 6,111,120.050089639

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped CTC je $ 1.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCTC je 6.11M, s ukupnom količinom od 6111120.050089639. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.42M.

Wrapped CTC (WCTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped CTC u USD iznosila je $ +0.00163102.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped CTC u USD iznosila je $ -0.0114936550.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped CTC u USD iznosila je $ -0.0174292850.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped CTC u USD iznosila je $ -0.0954797254432551.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00163102+0.71%
30 dana$ -0.0114936550-4.95%
60 dana$ -0.0174292850-7.50%
90 dana$ -0.0954797254432551-29.14%

Što je Wrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

Resurs Wrapped CTC (WCTC)

Wrapped CTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped CTC (WCTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped CTC (WCTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped CTC.

Provjerite Wrapped CTC predviđanje cijene sada!

WCTC u lokalnim valutama

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped CTC (WCTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WCTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped CTC (WCTC)

Koliko Wrapped CTC (WCTC) vrijedi danas?
Cijena WCTC uživo u USD je 0.232158 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WCTC u USD?
Trenutačna cijena WCTC u USD je $ 0.232158. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped CTC?
Tržišna kapitalizacija za WCTC je $ 1.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WCTC?
Količina u optjecaju za WCTC je 6.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WCTC?
WCTC je postigao ATH cijenu od 0.369622 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WCTC?
WCTC je vidio ATL cijenu od 0.186205 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WCTC?
24-satni obujam trgovanja za WCTC je -- USD.
Hoće li WCTC još narasti ove godine?
WCTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WCTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
