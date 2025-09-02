Wrapped CTC (WCTC) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.22338
24-satna najviša cijena $ 0.233946
Najviša cijena ikada $ 0.369622
Najniža cijena $ 0.186205
Promjena cijene (1H) -0.38%
Promjena cijene (1D) +0.71%
Promjena cijene (7D) +3.03%

Wrapped CTC (WCTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.232158. Tijekom protekla 24 sata, WCTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.22338 i najviše cijene $ 0.233946, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCTC je $ 0.369622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.186205.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCTC se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i +3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped CTC (WCTC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.42M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.42M
Količina u optjecaju 6.11M
Ukupna količina 6,111,120.050089639

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped CTC je $ 1.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCTC je 6.11M, s ukupnom količinom od 6111120.050089639. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.42M.