Wrapped Centrifuge (WCFG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.329002 $ 0.329002 $ 0.329002 24-satna najniža cijena $ 0.353859 $ 0.353859 $ 0.353859 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.329002$ 0.329002 $ 0.329002 24-satna najviša cijena $ 0.353859$ 0.353859 $ 0.353859 Najviša cijena ikada $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Najniža cijena $ 0.098329$ 0.098329 $ 0.098329 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) -1.49% Promjena cijene (7D) -3.71% Promjena cijene (7D) -3.71%

Wrapped Centrifuge (WCFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.344691. Tijekom protekla 24 sata, WCFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.329002 i najviše cijene $ 0.353859, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCFG je $ 2.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.098329.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCFG se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Centrifuge (WCFG)

Tržišna kapitalizacija $ 128.79M$ 128.79M $ 128.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.79M$ 128.79M $ 128.79M Količina u optjecaju 373.63M 373.63M 373.63M Ukupna količina 373,625,696.5669844 373,625,696.5669844 373,625,696.5669844

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Centrifuge je $ 128.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCFG je 373.63M, s ukupnom količinom od 373625696.5669844. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.79M.