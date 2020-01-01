Wrapped BNB (WBNB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped BNB (WBNB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped BNB (WBNB) Informacije Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain. Službena web stranica: https://www.binance.org/ Kupi WBNB odmah!

Wrapped BNB (WBNB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped BNB (WBNB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Ukupna količina: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Količina u optjecaju: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Povijesni maksimum: $ 899.71 $ 899.71 $ 899.71 Povijesni minimum: $ 23.6 $ 23.6 $ 23.6 Trenutna cijena: $ 844.56 $ 844.56 $ 844.56 Saznajte više o cijeni Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB (WBNB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped BNB (WBNB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WBNB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WBNB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WBNB tokena, istražite WBNB cijenu tokena uživo!

WBNB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WBNB? Naša WBNB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

