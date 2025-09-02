Wrapped BNB (WBNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 840.56 $ 840.56 $ 840.56 24-satna najniža cijena $ 864.55 $ 864.55 $ 864.55 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 840.56$ 840.56 $ 840.56 24-satna najviša cijena $ 864.55$ 864.55 $ 864.55 Najviša cijena ikada $ 899.71$ 899.71 $ 899.71 Najniža cijena $ 23.6$ 23.6 $ 23.6 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) -0.94% Promjena cijene (7D) +1.70% Promjena cijene (7D) +1.70%

Wrapped BNB (WBNB) cijena u stvarnom vremenu je $856.38. Tijekom protekla 24 sata, WBNBtrgovalo je između najniže cijene $ 840.56 i najviše cijene $ 864.55, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBNB je $ 899.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 23.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBNB se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped BNB (WBNB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17B$ 1.17B $ 1.17B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.17B$ 1.17B $ 1.17B Količina u optjecaju 1.37M 1.37M 1.37M Ukupna količina 1,364,191.301799595 1,364,191.301799595 1,364,191.301799595

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped BNB je $ 1.17B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBNB je 1.37M, s ukupnom količinom od 1364191.301799595. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17B.