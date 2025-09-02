Više o WBNB

Wrapped BNB Logotip

Wrapped BNB Cijena (WBNB)

Neuvršten

1 WBNB u USD cijena uživo:

$856.38
$856.38$856.38
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped BNB (WBNB)
Wrapped BNB (WBNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 840.56
$ 840.56$ 840.56
24-satna najniža cijena
$ 864.55
$ 864.55$ 864.55
24-satna najviša cijena

$ 840.56
$ 840.56$ 840.56

$ 864.55
$ 864.55$ 864.55

$ 899.71
$ 899.71$ 899.71

$ 23.6
$ 23.6$ 23.6

+0.30%

-0.94%

+1.70%

+1.70%

Wrapped BNB (WBNB) cijena u stvarnom vremenu je $856.38. Tijekom protekla 24 sata, WBNBtrgovalo je između najniže cijene $ 840.56 i najviše cijene $ 864.55, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBNB je $ 899.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 23.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBNB se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Wrapped BNB (WBNB)

$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B

--
----

$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B

1.37M
1.37M 1.37M

1,364,191.301799595
1,364,191.301799595 1,364,191.301799595

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped BNB je $ 1.17B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBNB je 1.37M, s ukupnom količinom od 1364191.301799595. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17B.

Wrapped BNB (WBNB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped BNB u USD iznosila je $ -8.1707943616539.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped BNB u USD iznosila je $ +128.5398975840.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped BNB u USD iznosila je $ +256.6578567420.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped BNB u USD iznosila je $ +185.0296409017245.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -8.1707943616539-0.94%
30 dana$ +128.5398975840+15.01%
60 dana$ +256.6578567420+29.97%
90 dana$ +185.0296409017245+27.56%

Što je Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

Resurs Wrapped BNB (WBNB)

Službena web-stranica

Wrapped BNB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped BNB (WBNB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped BNB (WBNB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped BNB.

Provjerite Wrapped BNB predviđanje cijene sada!

WBNB u lokalnim valutama

Wrapped BNB (WBNB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped BNB (WBNB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBNB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped BNB (WBNB)

Koliko Wrapped BNB (WBNB) vrijedi danas?
Cijena WBNB uživo u USD je 856.38 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBNB u USD?
Trenutačna cijena WBNB u USD je $ 856.38. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped BNB?
Tržišna kapitalizacija za WBNB je $ 1.17B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBNB?
Količina u optjecaju za WBNB je 1.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBNB?
WBNB je postigao ATH cijenu od 899.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBNB?
WBNB je vidio ATL cijenu od 23.6 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBNB?
24-satni obujam trgovanja za WBNB je -- USD.
Hoće li WBNB još narasti ove godine?
WBNB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBNB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
