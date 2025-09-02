Više o WBLT

WBLT Informacije o cijeni

WBLT Službena web stranica

WBLT Tokenomija

WBLT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wrapped BMX Liquidity Token Logotip

Wrapped BMX Liquidity Token Cijena (WBLT)

Neuvršten

1 WBLT u USD cijena uživo:

$1.27
$1.27$1.27
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:45:28 (UTC+8)

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24-satna najniža cijena
$ 1.28
$ 1.28$ 1.28
24-satna najviša cijena

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 0.719217
$ 0.719217$ 0.719217

+0.64%

+0.80%

+1.75%

+1.75%

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) cijena u stvarnom vremenu je $1.28. Tijekom protekla 24 sata, WBLTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.25 i najviše cijene $ 1.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBLT je $ 2.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.719217.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBLT se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

$ 766.89K
$ 766.89K$ 766.89K

--
----

$ 766.89K
$ 766.89K$ 766.89K

604.80K
604.80K 604.80K

604,804.095990086
604,804.095990086 604,804.095990086

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped BMX Liquidity Token je $ 766.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBLT je 604.80K, s ukupnom količinom od 604804.095990086. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 766.89K.

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped BMX Liquidity Token u USD iznosila je $ +0.01017443.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped BMX Liquidity Token u USD iznosila je $ -0.0068993280.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped BMX Liquidity Token u USD iznosila je $ +0.1254182400.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped BMX Liquidity Token u USD iznosila je $ +0.1264987503761001.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01017443+0.80%
30 dana$ -0.0068993280-0.53%
60 dana$ +0.1254182400+9.80%
90 dana$ +0.1264987503761001+10.97%

Što je Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Službena web-stranica

Wrapped BMX Liquidity Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped BMX Liquidity Token.

Provjerite Wrapped BMX Liquidity Token predviđanje cijene sada!

WBLT u lokalnim valutama

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Koliko Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) vrijedi danas?
Cijena WBLT uživo u USD je 1.28 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBLT u USD?
Trenutačna cijena WBLT u USD je $ 1.28. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped BMX Liquidity Token?
Tržišna kapitalizacija za WBLT je $ 766.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBLT?
Količina u optjecaju za WBLT je 604.80K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBLT?
WBLT je postigao ATH cijenu od 2.08 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBLT?
WBLT je vidio ATL cijenu od 0.719217 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBLT?
24-satni obujam trgovanja za WBLT je -- USD.
Hoće li WBLT još narasti ove godine?
WBLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:45:28 (UTC+8)

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.