Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 24-satna najniža cijena $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 24-satna najviša cijena $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Najviša cijena ikada $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Najniža cijena $ 0.719217$ 0.719217 $ 0.719217 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +0.80% Promjena cijene (7D) +1.75% Promjena cijene (7D) +1.75%

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) cijena u stvarnom vremenu je $1.28. Tijekom protekla 24 sata, WBLTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.25 i najviše cijene $ 1.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBLT je $ 2.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.719217.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBLT se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Tržišna kapitalizacija $ 766.89K$ 766.89K $ 766.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 766.89K$ 766.89K $ 766.89K Količina u optjecaju 604.80K 604.80K 604.80K Ukupna količina 604,804.095990086 604,804.095990086 604,804.095990086

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped BMX Liquidity Token je $ 766.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBLT je 604.80K, s ukupnom količinom od 604804.095990086. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 766.89K.