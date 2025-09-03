Wrapped Bitrock (WBROCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01441687 24-satna najviša cijena $ 0.01506234 Najviša cijena ikada $ 0.325718 Najniža cijena $ 0.00913143 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -1.93% Promjena cijene (7D) -9.19%

Wrapped Bitrock (WBROCK) cijena u stvarnom vremenu je $0.01475684. Tijekom protekla 24 sata, WBROCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01441687 i najviše cijene $ 0.01506234, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBROCK je $ 0.325718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00913143.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBROCK se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -9.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Bitrock (WBROCK)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 241.66K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 16,458,148.15997174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Bitrock je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBROCK je 0.00, s ukupnom količinom od 16458148.15997174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 241.66K.