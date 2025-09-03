Više o WBROCK

Wrapped Bitrock Logotip

Wrapped Bitrock Cijena (WBROCK)

Neuvršten

1 WBROCK u USD cijena uživo:

$0.01475684
$0.01475684
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped Bitrock (WBROCK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:47:51 (UTC+8)

Wrapped Bitrock (WBROCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01441687
$ 0.01441687
24-satna najniža cijena
$ 0.01506234
$ 0.01506234
24-satna najviša cijena

$ 0.01441687
$ 0.01441687

$ 0.01506234
$ 0.01506234

$ 0.325718
$ 0.325718

$ 0.00913143
$ 0.00913143

+0.40%

-1.93%

-9.19%

-9.19%

Wrapped Bitrock (WBROCK) cijena u stvarnom vremenu je $0.01475684. Tijekom protekla 24 sata, WBROCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01441687 i najviše cijene $ 0.01506234, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBROCK je $ 0.325718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00913143.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBROCK se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -9.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Bitrock (WBROCK)

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 241.66K
$ 241.66K

0.00
0.00

16,458,148.15997174
16,458,148.15997174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Bitrock je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBROCK je 0.00, s ukupnom količinom od 16458148.15997174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 241.66K.

Wrapped Bitrock (WBROCK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped Bitrock u USD iznosila je $ -0.00029079145074637.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped Bitrock u USD iznosila je $ -0.0030546865.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped Bitrock u USD iznosila je $ +0.0021080263.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped Bitrock u USD iznosila je $ -0.00113964584029111.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00029079145074637-1.93%
30 dana$ -0.0030546865-20.70%
60 dana$ +0.0021080263+14.29%
90 dana$ -0.00113964584029111-7.16%

Što je Wrapped Bitrock (WBROCK)

Resurs Wrapped Bitrock (WBROCK)

Službena web-stranica

Wrapped Bitrock Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped Bitrock (WBROCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped Bitrock (WBROCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped Bitrock.

Provjerite Wrapped Bitrock predviđanje cijene sada!

WBROCK u lokalnim valutama

Wrapped Bitrock (WBROCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped Bitrock (WBROCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBROCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped Bitrock (WBROCK)

Koliko Wrapped Bitrock (WBROCK) vrijedi danas?
Cijena WBROCK uživo u USD je 0.01475684 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBROCK u USD?
Trenutačna cijena WBROCK u USD je $ 0.01475684. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped Bitrock?
Tržišna kapitalizacija za WBROCK je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBROCK?
Količina u optjecaju za WBROCK je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBROCK?
WBROCK je postigao ATH cijenu od 0.325718 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBROCK?
WBROCK je vidio ATL cijenu od 0.00913143 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBROCK?
24-satni obujam trgovanja za WBROCK je -- USD.
Hoće li WBROCK još narasti ove godine?
WBROCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBROCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:47:51 (UTC+8)

Wrapped Bitrock (WBROCK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

