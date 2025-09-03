Wrapped Bitcorn (WBTCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 106,785 $ 106,785 $ 106,785 24-satna najniža cijena $ 109,586 $ 109,586 $ 109,586 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 106,785$ 106,785 $ 106,785 24-satna najviša cijena $ 109,586$ 109,586 $ 109,586 Najviša cijena ikada $ 121,188$ 121,188 $ 121,188 Najniža cijena $ 75,232$ 75,232 $ 75,232 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.08% Promjena cijene (7D) -1.27% Promjena cijene (7D) -1.27%

Wrapped Bitcorn (WBTCN) cijena u stvarnom vremenu je $109,565. Tijekom protekla 24 sata, WBTCNtrgovalo je između najniže cijene $ 106,785 i najviše cijene $ 109,586, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBTCN je $ 121,188, dok je najniža cijena svih vremena $ 75,232.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBTCN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Bitcorn (WBTCN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Bitcorn je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBTCN je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.