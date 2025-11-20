Wrapped BESC Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped BESC (WBESC) danas je $ 2.69, s promjenom od 0.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WBESC u USD je $ 2.69 po WBESC.

Wrapped BESC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,970,962, s količinom u optjecaju od 733.42K WBESC. Tijekom posljednja 24 sata, WBESC trgovao je između $ 2.49 (niska) i $ 2.74 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.37, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2.34.

U kratkoročnim performansama, WBESC se kretao +0.12% u posljednjem satu i +2.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped BESC (WBESC)

