Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped Beacon ETH (WBETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Službena web stranica: https://www.binance.com/en/wbeth

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Beacon ETH (WBETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.23B $ 14.23B $ 14.23B Ukupna količina: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Količina u optjecaju: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.23B $ 14.23B $ 14.23B Povijesni maksimum: $ 5,330.78 $ 5,330.78 $ 5,330.78 Povijesni minimum: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Trenutna cijena: $ 4,642.66 $ 4,642.66 $ 4,642.66 Saznajte više o cijeni Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped Beacon ETH (WBETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WBETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WBETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WBETH tokena, istražite WBETH cijenu tokena uživo!

WBETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WBETH? Naša WBETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

