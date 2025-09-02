Wrapped Beacon ETH (WBETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,573.15 $ 4,573.15 $ 4,573.15 24-satna najniža cijena $ 4,829.67 $ 4,829.67 $ 4,829.67 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,573.15$ 4,573.15 $ 4,573.15 24-satna najviša cijena $ 4,829.67$ 4,829.67 $ 4,829.67 Najviša cijena ikada $ 5,330.78$ 5,330.78 $ 5,330.78 Najniža cijena $ 1,501.6$ 1,501.6 $ 1,501.6 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) -1.71% Promjena cijene (7D) -0.61% Promjena cijene (7D) -0.61%

Wrapped Beacon ETH (WBETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,738.89. Tijekom protekla 24 sata, WBETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,573.15 i najviše cijene $ 4,829.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBETH je $ 5,330.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,501.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBETH se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -1.71% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Tržišna kapitalizacija $ 14.52B$ 14.52B $ 14.52B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.52B$ 14.52B $ 14.52B Količina u optjecaju 3.06M 3.06M 3.06M Ukupna količina 3,064,162.981328643 3,064,162.981328643 3,064,162.981328643

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Beacon ETH je $ 14.52B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBETH je 3.06M, s ukupnom količinom od 3064162.981328643. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.52B.