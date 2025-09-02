Više o WBETH

WBETH Informacije o cijeni

WBETH Službena web stranica

WBETH Tokenomija

WBETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wrapped Beacon ETH Logotip

Wrapped Beacon ETH Cijena (WBETH)

Neuvršten

1 WBETH u USD cijena uživo:

$4,742.65
$4,742.65$4,742.65
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:56:13 (UTC+8)

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,573.15
$ 4,573.15$ 4,573.15
24-satna najniža cijena
$ 4,829.67
$ 4,829.67$ 4,829.67
24-satna najviša cijena

$ 4,573.15
$ 4,573.15$ 4,573.15

$ 4,829.67
$ 4,829.67$ 4,829.67

$ 5,330.78
$ 5,330.78$ 5,330.78

$ 1,501.6
$ 1,501.6$ 1,501.6

+0.32%

-1.71%

-0.61%

-0.61%

Wrapped Beacon ETH (WBETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,738.89. Tijekom protekla 24 sata, WBETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,573.15 i najviše cijene $ 4,829.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBETH je $ 5,330.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,501.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBETH se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -1.71% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped Beacon ETH (WBETH)

$ 14.52B
$ 14.52B$ 14.52B

--
----

$ 14.52B
$ 14.52B$ 14.52B

3.06M
3.06M 3.06M

3,064,162.981328643
3,064,162.981328643 3,064,162.981328643

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Beacon ETH je $ 14.52B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBETH je 3.06M, s ukupnom količinom od 3064162.981328643. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.52B.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped Beacon ETH u USD iznosila je $ -82.530354084424.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped Beacon ETH u USD iznosila je $ +1,334.9765896740.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped Beacon ETH u USD iznosila je $ +3,442.3273265550.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped Beacon ETH u USD iznosila je $ +1,910.5652339802983.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -82.530354084424-1.71%
30 dana$ +1,334.9765896740+28.17%
60 dana$ +3,442.3273265550+72.64%
90 dana$ +1,910.5652339802983+67.55%

Što je Wrapped Beacon ETH (WBETH)

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Službena web-stranica

Wrapped Beacon ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped Beacon ETH (WBETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped Beacon ETH (WBETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped Beacon ETH.

Provjerite Wrapped Beacon ETH predviđanje cijene sada!

WBETH u lokalnim valutama

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped Beacon ETH (WBETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Koliko Wrapped Beacon ETH (WBETH) vrijedi danas?
Cijena WBETH uživo u USD je 4,738.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBETH u USD?
Trenutačna cijena WBETH u USD je $ 4,738.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped Beacon ETH?
Tržišna kapitalizacija za WBETH je $ 14.52B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBETH?
Količina u optjecaju za WBETH je 3.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBETH?
WBETH je postigao ATH cijenu od 5,330.78 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBETH?
WBETH je vidio ATL cijenu od 1,501.6 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBETH?
24-satni obujam trgovanja za WBETH je -- USD.
Hoće li WBETH još narasti ove godine?
WBETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:56:13 (UTC+8)

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.