Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.297556 $ 0.297556 $ 0.297556 24-satna najniža cijena $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.297556$ 0.297556 $ 0.297556 24-satna najviša cijena $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Najviša cijena ikada $ 4.56$ 4.56 $ 4.56 Najniža cijena $ 0.138809$ 0.138809 $ 0.138809 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -1.69% Promjena cijene (7D) -4.74% Promjena cijene (7D) -4.74%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, WAACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.297556 i najviše cijene $ 1.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAAC je $ 4.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.138809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAAC se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -1.69% u posljednjih 24 sata i -4.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

Tržišna kapitalizacija $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Količina u optjecaju 6.00M 6.00M 6.00M Ukupna količina 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped AyeAyeCoin je $ 8.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAAC je 6.00M, s ukupnom količinom od 6000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.02M.