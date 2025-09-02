Wrapped AVAX (WAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 22.7 $ 22.7 $ 22.7 24-satna najniža cijena $ 24.23 $ 24.23 $ 24.23 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 22.7$ 22.7 $ 22.7 24-satna najviša cijena $ 24.23$ 24.23 $ 24.23 Najviša cijena ikada $ 2,000.68$ 2,000.68 $ 2,000.68 Najniža cijena $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Promjena cijene (1H) +0.44% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +3.06% Promjena cijene (7D) +3.06%

Wrapped AVAX (WAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $23.98. Tijekom protekla 24 sata, WAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 22.7 i najviše cijene $ 24.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAVAX je $ 2,000.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 7.91.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAVAX se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +3.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped AVAX (WAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 379.03M$ 379.03M $ 379.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 379.03M$ 379.03M $ 379.03M Količina u optjecaju 15.81M 15.81M 15.81M Ukupna količina 15,811,169.40490468 15,811,169.40490468 15,811,169.40490468

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped AVAX je $ 379.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAVAX je 15.81M, s ukupnom količinom od 15811169.40490468. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 379.03M.